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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов об удалении Глушенкова: «Дмитриев цеплял его и получил желтую за провокацию. В таких моментах нельзя показать карточку одному и не показать второму»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Инала Танашева в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – « Зенит » (2:0).

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