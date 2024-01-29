Хирург раскрыл секрет красоты Валерии

Певица Валерия прекрасно выглядит для своих лет. 55-летняя певица Валерия утверждает, что никогда не прибегала к пластическим операциям, несмотря на свой молодой и свежий вид, который поражает окружающих.
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