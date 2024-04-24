«Мы подписали кабальный договор»: Картозия рассказал, что на самом деле произошло с Еленой Летучей

Между телеканалом «Пятница!» и телеведущей Еленой Летучей уже несколько лет висит «немой конфликт». В разговоре с Надеждой Стрелец блондинка рассказывала, что работала долгое время «за три копейки», а менеджеры не удосужились позвонить ей и предупредить о замене.