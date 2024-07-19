Умер Лу Доббс, известный телеведущий и сторонник Дональда Трампа Фото: REUTERS. Умер Лу Доббс, известный американский телеведущий и сторонник 45-президента США Дональда Трампа, сообщил бывший хозяин Белого дома на своей странице в социальной сети X.
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