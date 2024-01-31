«Украина непременно вернется»: Лукашенко обсудил с Путиным «горький опыт» СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй день находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. Сегодня он поучаствовал в запуске российского комплекса в Антарктиде и встретился с Владимиром Путиным.
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