Госдолг обратили в оружие: США мечтают и дальше жить за счет остального мира

Американский госдолг является добровольной финансовой пирамидой. Гегемония доллара мотивирует страны мира использовать US Treasuries для хранения государственных резервов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономист Юрий Юденков.
Американский госдолг является добровольной финансовой пирамидой. Гегемония доллара мотивирует страны мира использовать US Treasuries для хранения государственных резервов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономист Юрий Юденков.
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