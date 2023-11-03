Телеканал АСТВ покажет документальный фильм о Донбассе «Свои среди чужих»

Телеканал АСТВ покажет фильм «Свои среди чужих» 4 ноября. Это кино рассказывает о людях, которые живут в условиях боевых действий на Донбассе, и о поколении, которому когда-то говорили, что их предки зря прожили свою жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии