На Иссык-Куле еще тепло: как организовать отдых в Кыргызстане осенью

В этом году Кыргызстан ожидает рост турпотока на 20%. Если в прошлом году республику посетили 10 млн иностранных туристов, то в текущем ожидается порядка 13 млн, сообщил российским журналистам глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.
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