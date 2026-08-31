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На Иссык-Куле еще тепло: как организовать отдых в Кыргызстане осенью

В этом году Кыргызстан ожидает рост турпотока на 20%. Если в прошлом году республику посетили 10 млн иностранных туристов, то в текущем ожидается порядка 13 млн, сообщил российским журналистам глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

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