«Я его много раз предупреждал», — продюсер Дворцов раскрыл, что на самом деле привело к смерти «Пухляша» Красилова

Молодой и харизматичный артист Дмитрий Красилов ушел из жизни в возрасте 29 лет в декабре. Его смерть стала большим шоком для всех его друзей из шоу-бизнеса, ведь парень был очень позитивным, жизнерадостным, хотел все успеть и никогда не жаловался.