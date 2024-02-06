«Я его много раз предупреждал», — продюсер Дворцов раскрыл, что на самом деле привело к смерти «Пухляша» Красилова

Молодой и харизматичный артист Дмитрий Красилов ушел из жизни в возрасте 29 лет в декабре. Его смерть стала большим шоком для всех его друзей из шоу-бизнеса, ведь парень был очень позитивным, жизнерадостным, хотел все успеть и никогда не жаловался.
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