Отмалчивающийся Ургант заявил, что хочет звание заслуженного артиста России: «Честно говоря, рассчитывал»

Иван Ургант слишком разговорился в последние несколько дней. Мужчина молчал о политической ситуации долгие месяцы, боялся проронить и слово, но на недавнем событии в Дубае, куда его пригласили вместе с Познером, внезапно признался, что очень любит Россию.