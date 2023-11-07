Отмалчивающийся Ургант заявил, что хочет звание заслуженного артиста России: «Честно говоря, рассчитывал»

Иван Ургант слишком разговорился в последние несколько дней. Мужчина молчал о политической ситуации долгие месяцы, боялся проронить и слово, но на недавнем событии в Дубае, куда его пригласили вместе с Познером, внезапно признался, что очень любит Россию.
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