У дома нацистского вождя Геринга в Польше найдены пять скелетов без рук и ног

Останки были обнаружены в нацистском командном центре, известном как “Волчье логово” (Вольфеншанц) в Гёрлице, на северо-востоке Польши, после того, как 24 февраля группа раскопала фрагмент человеческого черепа во время раскопок и предупредила местные власти, которые решили провести дальнейшие раскопки.