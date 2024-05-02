FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 767 подписчиков

У дома нацистского вождя Геринга в Польше найдены пять скелетов без рук и ног

У дома нацистского вождя Геринга в Польше найдены пять скелетов без рук и ног

Останки были обнаружены в нацистском командном центре, известном как “Волчье логово” (Вольфеншанц) в Гёрлице, на северо-востоке Польши, после того, как 24 февраля группа раскопала фрагмент человеческого черепа во время раскопок и предупредила местные власти, которые решили провести дальнейшие раскопки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх