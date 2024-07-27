Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Все больше украинцев считают себя бандеровцами – социология

Все больше украинцев считают себя бандеровцами – социология

За последнюю десятилетку в украинском обществе стало гораздо больше людей, котоыре в той или иной степени относят себя к националистам.

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Комментарии
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Eduard
У них странное поеятие о национализме.Национализм по-украински это бегать с битами и зеленкой за всеми!
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12 час.
Eduard
Все в мире любят страну,где живут,но что-то швейцарцев с ножами и зеленкой я не наблюдал!
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12 час.
Eduard
А Бандера обычный недоумок каких полно.Никакую Украину ое не любил,а был там где больше платят!
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12 час.

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