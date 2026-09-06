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FiNE NEWS

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Кеннет Брана рассказал о работе с Аланом Рикманом и Мэгги Смит в «Гарри Поттере»

Кеннет Брана рассказал о работе с Аланом Рикманом и Мэгги Смит в «Гарри Поттере»

Кеннет Брана, исполнивший роль профессора Локонса в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), рассказал о своем опыте работы над проектом и взаимодействии с коллегами.

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