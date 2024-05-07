Клиентский сервис при поставке смазочных материалов обсудили с участниками рынка

Состоялась технологическая конференция с участием представителей ведущих отраслей экономики России. Они обсудили перспективы рынка смазочных материалов и познакомились с сервисными решениями компании «Газпромнефть-СМ» для предприятий.
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