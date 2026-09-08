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100 Дорог

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Отдых ОАЭ: эксперты объяснили снижение интереса к стране

Отдых ОАЭ: эксперты объяснили снижение интереса к стране

Эксперты призывают снизить цены в отелях ОАЭ для повышения туристического спроса. В условиях геополитической нестабильности и дороговизны, снижение стоимости поможет вернуть туристов и активизировать поток.

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