Праздничность стола зависела от пса

Мужские забавыОбществоПраздничность стола зависела от пса Я уже как-то рассказывала, что у моей соседки есть уникальная собака Баги, которая сама ходит в магазин.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада МираКрасивая история. Но зачем такие сложности. Даже на раз или два есть организации которые помогают заболевшим,инвалидам ,старикам. После операции ,костыли и необходимость в срок собрать и сдать документы. Приехала соц.сотрудница на машине ,съездили и раз и другой , собрали бумаги,сдали. При необходимости могли бы и уборку сделать и в магазин сходить ,но у меня отличные соседи,даже просить не надо ,сами предлагают помощь (взаимно )AKAndrey KorolkevicЛюблю собак...впрочем,как и они меня...Комментировать
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