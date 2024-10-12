Премьер Японии припомнил США ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Ответственность за массовую гибель мирного населения в японских городах Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года лежит на США.
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Премьер Японии припомнил США ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Ответственность за массовую гибель мирного населения в японских городах Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года лежит на США.
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