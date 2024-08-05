Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

Долбанутый этот Бочаров, а может- попросту вражина. Вот и будут мигранты только трахаться-рожать-маткапитал получать. Будут заняты решением демографической проблемы вместо коренных россиян, а работать один черт будет некому!

Александр Поляков

Большинство мигрантов не в реальном производстве, а на РЫНКАХ, в КУрьерах, ТАКСИ, и САМСА-ЧЕбуречных. А их жены выводками заняты. Их менталитет таков и реально, они работать не будут. Стоит посмотреть на те государства, откуда они. После выдавливания русского народа - какая там экономика? А кто создавал их экономику в 50-х, 60-х, 70-х 80-х годах. Так что территорию РОССИИ они также превратят в Средневековье. Прогресса от них ждать не стоит