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Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

ЗАВЕЗТИ МИГРАНТОВ В ВОЛГОГРАД - ПУСТЬ РАЗМНОЖАЮТСЯ. И ЭТО НЕ ШУТКА, А ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ГУБЕРНАТОРА Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил решить проблему с демографией в регионе за счёт завоза мигрантов - пусть, мол, они размножаются.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Долбанутый этот Бочаров, а может- попросту вражина. Вот и будут мигранты только трахаться-рожать-маткапитал получать. Будут заняты решением демографической проблемы вместо коренных россиян, а работать один черт будет некому!
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51 мин.
ХА
Харченко Александр
А кто его козла выбирал
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29 мин.
Александр Поляков
Большинство мигрантов не в реальном производстве, а на РЫНКАХ, в КУрьерах, ТАКСИ, и САМСА-ЧЕбуречных.  А их жены выводками заняты. Их менталитет таков и  реально, они  работать не будут. Стоит посмотреть на те государства, откуда они. После выдавливания русского народа - какая там экономика?  А кто создавал их экономику в 50-х, 60-х, 70-х 80-х  годах. Так что территорию РОССИИ они также превратят в Средневековье.  Прогресса от них ждать не стоит
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23 мин.

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