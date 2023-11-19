Хуситы Йемена заявили, что будут атаковать любые корабли Израиля

РИАМО - 19 ноя. Вооруженные силы Йемена, или подконтрольные группировке хуситов, планируют атаковать суда Израиля в Красном море с израильским флагом и компаниями, принадлежавшим Израилю или эксплуатируемыми его фирмами, сообщает РБК.
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