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Хуситы Йемена заявили, что будут атаковать любые корабли Израиля

Хуситы Йемена заявили, что будут атаковать любые корабли Израиля

РИАМО - 19 ноя. Вооруженные силы Йемена, или подконтрольные группировке хуситов, планируют атаковать суда Израиля в Красном море с израильским флагом и компаниями, принадлежавшим Израилю или эксплуатируемыми его фирмами, сообщает РБК.

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