Жан Новосельцев: В Украине за неудобные вопросы держат в СИЗО

Помните Татьяну Москалюк и боевых бабушек из Хмельницкого? Закрыли в СИЗО. Напомню, в Хмельницком есть целое сообщество, в том числе с командой активных пенсионеров, которые требовали у полиции и у СБУ разобраться — почему недра народу не служат, почему иноземцам землю продают и т.