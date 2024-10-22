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Жан Новосельцев: В Украине за неудобные вопросы держат в СИЗО

Жан Новосельцев: В Украине за неудобные вопросы держат в СИЗО

Помните Татьяну Москалюк и боевых бабушек из Хмельницкого? Закрыли в СИЗО. Напомню, в Хмельницком есть целое сообщество, в том числе с командой активных пенсионеров, которые требовали у полиции и у СБУ разобраться — почему недра народу не служат, почему иноземцам землю продают и т.

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