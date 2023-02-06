Гастроэнтеролог Дианова: добавлять активированный уголь в сыр абсолютно бессмысленно

Сыр с активированным углем создали в России для очищения желудочно-кишечного тракта. Однако, во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурии Дианова рассказала о том, что не видит смысла в данном продукте.
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