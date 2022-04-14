Twitter на пороге реформ? Илон Маск может взяться за социальную сеть

Американский предприниматель изъявил желание купить Twitter. Если владельцы социальной сети согласятся на сделку, платформа может претерпеть существенные измененияАмериканский предприниматель Илон Маск предложил за Twitter больше 43 млрд долларов.
Американский предприниматель изъявил желание купить Twitter. Если владельцы социальной сети согласятся на сделку, платформа может претерпеть существенные измененияАмериканский предприниматель Илон Маск предложил за Twitter больше 43 млрд долларов.
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