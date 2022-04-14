Business FM

66 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pavel Luspekaev
    "Какая отвратительная рожа!" ("Джентльмены удачи".)Минюст внес в спи...
  • Pavel Luspekaev
    Ой-ой-ой, ну кто бы мог подумать! Этот белесый господинчик вкладывал деньги куда угодно, только не в свою страну. Что...Команда «Формулы-...
  • Наташа Леонтьева
    Просто взять и оставить у себя - N-ное время на внутренних рейсах, затем часть на ЗЧ, а к тому времени и наши авиастр...Авиакомпании Росс...

Twitter на пороге реформ? Илон Маск может взяться за социальную сеть

Twitter на пороге реформ? Илон Маск может взяться за социальную сеть

Американский предприниматель изъявил желание купить Twitter. Если владельцы социальной сети согласятся на сделку, платформа может претерпеть существенные измененияАмериканский предприниматель Илон Маск предложил за Twitter больше 43 млрд долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх