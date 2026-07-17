Колумбийский наемник рассказал о тренировках под Харьковом

Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, плененный на фронте у Купянска, рассказал о подготовке латиноамериканцев на полигонах под Харьковом, где в последнее время он жил и тренировался с немногими украинцами.
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