Сомнолог Сурненкова рассказала, как не заснуть в новогоднюю ночь

Новый год принято отмечать в полночь, но не все остаются бодрыми к этому времени. О том, как не заснуть перед Новым годом и не сбить режим в праздники, рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.