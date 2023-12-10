14 звезд, которые решили постареть как-нибудь потом

Говорят, невозможно вечно оставаться молодым. Но как же тогда объяснить то, что на некоторых людей время будто вообще не действует, и они как выглядели юными, тонкими да звонкими, так и продолжают так выглядеть даже после 50 лет? Для наглядности мы приготовили фотографии звезд, которые, видимо, вообще не думают стареть.