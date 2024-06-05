По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество.
Турция нанесла Западу удар в спину
Комментарии
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Балу -
Ну так Остап был всего лишь сыном турецкоподданного (и то не точно), а в Турции - куда ни глянь сплошь турецкоподданные...)))
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16 час.
Михаил Васильев
Турки, те же евреи, легко всех продадут ради собственной наживы!
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14 час.
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