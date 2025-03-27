Дочь Смоктуновского рассказала об отношении к аплодисментам на похоронах

Дочь Смоктуновского рассказала о традиции провожать актеров аплодисментами Дочь актера Иннокентия Смоктуновского Мария рассказала в интервью news, что с гражданской панихиды по ее отцу началась традиция провожать актеров аплодисментами.
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