Администрация Трампа захотела контроля над экономикой Украины

Администрация президента США Дональда Трампа передала Киеву новый проект соглашения. В случае подписания документа Украине придется вернуть миллиарды долларов военной и финансовой помощи, а Вашингтон фактически получит контроль над экономикой страны, сообщает The Wall Street journal (WSJ).
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