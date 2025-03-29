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  • Юрий Николаев
    Ну, Водолацкий тут ничего нового не открыл. Именно на это укро-нацисты расчитывают, именно это они делали всё время и...В Госдуме указали...
  • Eduard
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Администрация Трампа захотела контроля над экономикой Украины

Администрация президента США Дональда Трампа передала Киеву новый проект соглашения. В случае подписания документа Украине придется вернуть миллиарды долларов военной и финансовой помощи, а Вашингтон фактически получит контроль над экономикой страны, сообщает The Wall Street journal (WSJ).

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