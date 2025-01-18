Автомобиль с пассажирами упал в реку на Нагатинской набережной в Москве

Автомобиль упал в реку на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "По предварительным данным, на Нагатинской набережной водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем.
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