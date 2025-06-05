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Самим нужнее: Пентагон отдал армии США предназначенное Украине оружие для борьбы с дронами

Самим нужнее: Пентагон отдал армии США предназначенное Украине оружие для борьбы с дронами

The Wall Street Journal пишет, что администрация Дональда  Трампа перенаправляет ключевую технологию противодействия дронам, предназначенную для Украины, на нужды американских войск, что свидетельствует об уменьшении приверженности Пентагона обороне Киева.

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