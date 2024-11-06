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Маск отреагировал на предварительные итоги выборов в США словами «гейм, сет и матч»

Маск отреагировал на предварительные итоги выборов в США словами «гейм, сет и матч»

Американский миллиардер Илон Маск в среду, 6 ноября, опубликовал пост, используя термины из тенниса, ознакомившись с данными о прогнозируемой победе поддерживаемого им кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

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