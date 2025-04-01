Трамп: "Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку.
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Трамп: "Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку.
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