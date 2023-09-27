Коротченко: США создали в черноморском регионе систему, угрожающую РФ

Соединенные Штаты создали в черноморском регионе разведывательно-ударную систему, которая представляет угрозу, поскольку напрямую участвует в боевых действиях против России, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.
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