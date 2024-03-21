15 фильмов для тех, кому понравилась «Дюна»

На тот случай, если двух кинолент «Дюна» Дени Вильнева по два с половиной часа вам не хватило. Фильм «Дюна» (Dune), 1984 Режиссер: Дэвид ЛинчЖанр: фантастика, боевик, приключенияСтрана: США, МексикаIMDb: 6.