Мировое обозрение

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Поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 23,4% с начала года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Москвы в январе-августе 2021 года составили 852,2 млрд рублей, что больше на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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