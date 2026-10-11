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ИА Регнум

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Школа загорелась ночью на площади 900 кв. метров в Алтайском крае

Школа загорелась ночью на площади 900 кв. метров в Алтайском крае

В селе Шилово Алтайского края ночью 12 октября загорелась школа. Пожарные тушат огонь в здании. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в MAX.

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