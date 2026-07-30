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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников об уходе Тардифа из ИИХФ: «Весь этот свинарник из чехов, шведов и финнов останется. Маловероятно, что будут сильные улучшения»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с должности.

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