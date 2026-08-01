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NASA и SpaceX испытали Super Heavy в аэродинамической трубе для Artemis III

NASA и SpaceX испытали Super Heavy в аэродинамической трубе для Artemis III

NASA и SpaceX продолжают подготовку к лунной миссии Artemis III. На этой неделе в исследовательском центре Эймс, расположенном в Кремниевой долине, завершились испытания в аэродинамической трубе нового ускорителя Super Heavy Version 3.

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