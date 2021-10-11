Медведев указал на вред от контактов с Украиной из-за невежественности Зеленского

По его мнению, такая ситуация сформировалась из-за невежественности руководства страны, которое не может придерживаться постоянной позиции.
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