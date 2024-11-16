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Пленный боец Мусиец: подразделение ВСУ сдалось в плен из-за отсутствия патронов

Пленный боец Мусиец: подразделение ВСУ сдалось в плен из-за отсутствия патронов

Пленный украинский военнослужащий из 58-й бригады ВСУ рассказал, как его подразделение сдалось в плен из-за отсутствия патронов и бегства командования.

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