Мгновенное возмездие за танкеры: на пиратов Европы обрушилась страшная сила

В конце июля 2026 года в Ирландии вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые формально разрешают вооруженным силам республики высаживаться на торговые суда для контроля за соблюдением антироссийских санкций и экологическими нормами.
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