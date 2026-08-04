Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Мгновенное возмездие за танкеры: на пиратов Европы обрушилась страшная сила

Мгновенное возмездие за танкеры: на пиратов Европы обрушилась страшная сила

В конце июля 2026 года в Ирландии вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые формально разрешают вооруженным силам республики высаживаться на торговые суда для контроля за соблюдением антироссийских санкций и экологическими нормами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии