Украина атаковала Москву, Тулу и Брянск: главное за сутки

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. ВСУ атаковали беспилотниками Москву, Брянскую и Тульскую области, США и страны НАТО разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, российские войска продвинулись в районе Курахово.
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