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Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой

Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой

Популярная визажистка Гоар Аветисян в откровенном образе станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.

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Комментарии
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ВП
Валентина Попкова
Мусульманки в хиджабах и никабах сдохли от зависти?
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17 час.
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