Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой

Популярная визажистка Гоар Аветисян в откровенном образе станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.