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РИА Новости: ЛДПР предложила делегализовать коллекторов

РИА Новости: ЛДПР предложила делегализовать коллекторов

В ЛДПР предложили объявить незаконной деятельность коллекторов. Об этом пишет РИА Новости. "Предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)", - сообщили в партии.

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