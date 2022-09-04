Гальтье о Неймаре вне старта «ПСЖ»»: «Он хорошо это воспринял. В предыдущем матче он уже выходил на фоне усталости и ушибов»

Главный тренер «ПСЖ» высказался о том, что Неймар против «Нанта» (3:0) вышел лишь на замену. – Не было опасения, что, оставив Неймара в запасе, вы собьете его с ритма? – Такой риск есть всегда, тем более если игрок не принимает решение [тренера].