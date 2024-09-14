Доходы США от поставок газа в ЕС упали до минимума за три года

В июле 2024 года США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза (ЕС), в результате чего доходы американских экспортеров упали до минимального значения за три года.
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