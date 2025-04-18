Царьград Фото: Царьград Мигрантов из Узбекистана усиленно заманивают в Россию. Глава диаспоры узбеков расписал плюсы переезда в нашу страну: "Нужно думать о расширении".
Глава диаспоры узбеков призвал усиленно мигрировать в Россию: "Нужно думать о расширении"
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
В Госдуме сидят лоббисты мигрантов, такие, как Затулин и Фёдоров, с них нужно спрашивать, почему у нас засилье мигрантов, почему русскому человеку стало невозможно жить на своей земле.
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9 час.
A
Andrey
Судейские наглеют от бесконтрольности, Бастрыкина на всех не хватает!
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6 час.
виктор матвеев
Президент и депутаты госдумы своей, по моему мнению безумной миграционной политикой спровацировали и организовали поход кишлачной орды в Россиию, постепенно но неотвратимо формируется миграционно-кишлачная удавка на шее России, остается только окончателно затянуть для этого и нужна критичная кишлана масса.
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3 час.
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