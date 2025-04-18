Глава диаспоры узбеков призвал усиленно мигрировать в Россию: "Нужно думать о расширении"

ТГ Татьяна Гусева В Госдуме сидят лоббисты мигрантов, такие, как Затулин и Фёдоров, с них нужно спрашивать, почему у нас засилье мигрантов, почему русскому человеку стало невозможно жить на своей земле.

A Andrey Судейские наглеют от бесконтрольности, Бастрыкина на всех не хватает!