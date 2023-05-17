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Деньги есть. Почему человек зарабатывает меньше, чем хотел бы

Деньги есть. Почему человек зарабатывает меньше, чем хотел бы

Тема денег одна из самых востребованных и в то же время одна из самых загадочных и табуированных. Очень интересно узнать, сколько и как зарабатывает сосед, почему у него хватает денег и на машину, и на отдых, и на походы в рестораны, и на одежду.

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