Деньги есть. Почему человек зарабатывает меньше, чем хотел бы

Тема денег одна из самых востребованных и в то же время одна из самых загадочных и табуированных. Очень интересно узнать, сколько и как зарабатывает сосед, почему у него хватает денег и на машину, и на отдых, и на походы в рестораны, и на одежду.
Тема денег одна из самых востребованных и в то же время одна из самых загадочных и табуированных. Очень интересно узнать, сколько и как зарабатывает сосед, почему у него хватает денег и на машину, и на отдых, и на походы в рестораны, и на одежду.
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