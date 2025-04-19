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Звонки в никуда: как с 1 сентября можно будет избавиться от телефонных навязчивостей

Звонки в никуда: как с 1 сентября можно будет избавиться от телефонных навязчивостей

Русские получат новый инструмент защиты от телефонных мошенников и рекламных ботов: вступает в силу закон, ограничивающий нежелательные звонки, а пока эксперты Роскачества советуют включить простые функции блокировки.

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