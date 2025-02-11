КНИТУ-КАИ: создана система объединения изображения с камер группы дронов

Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создали алгоритм, позволяющий объединять беспилотники в рой и получать единое изображение, объединяя данные с их камер.
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